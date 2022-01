Hockey: match 3 de la finale et première à domicile pour les Dragons de Rouen

Après deux victoires remportées sur la glace du Haras d'Angers (2-3 aux t.a.b et 4-2) mardi 22 et mercredi 23 mars, les Rouennais enchaînent avec deux matchs à domicile ce vendredi et samedi.

Menant donc la série 2-0, les joueurs de Fabrice Lhenry pourraient en cas de victoire prendre une grosse option sur le titre de champion de France et ne seront plus qu'à une victoire devant des Angevins qui seraient obligés de remporter les quatre rencontres suivantes.

Rappelons nous qu'il y a trois ans, lors de la dernière finale entre les deux clubs, Rouen avait déjà remporté les deux premières rencontres à Angers avant de perdre les deux suivantes sur l'Ile Lacroix. Le suspense reste donc entier dans cette finale.