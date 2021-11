Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine du 20 juin

Voici les sorties d'albums de la semaine :



Simple Plan



Le groupe Canadien « Simple Plan » sort aujourd'hui son nouvel album ! « Get your heart on » est leur 4ème album studio pour 12 ans d'existence. Ils avaient été révélé au grand public il y a 7 ans environ avec leur titre « Welcome to my life ». Pour promouvoir ce nouvel album c'est une fois n'est pas coutume en français que nous les entendons. Ils sont accompagnés par leur compatriote québécoise Marie Mai, issue de la star academy canadienne. Voici « Jet Lag », que vous avez découvert sur Tendance Ouest :



Luce



Les anciens de la nouvelle star sont dans une phase créative. Après Ycare la semaine dernière , c'est au tour de Luce de sortir son 1er album. Il s'appelle « Première Phalange ». Fidèle à son univers, Luce a créé un sketch inspiré par chacun des 12 titres qui le composent, visible sur son site internet « lescouleursdeluce.com ». Ils sont sortis au fur et à mesure dans les semaines précédant la sortie de l'album. Ecoutez son 1er extrait « l'été noir » :



Elisa Tovati



Et puis on termine avec Elisa Tovati. A 35 ans, elle sort son 3ème album : « Le syndrome de Peter Pan ». Elle est accompagné pour le 2ème extrait de cet album par Tom Dice dans « Il nous faut ». Tom Dice, c'est le belge qui explose en ce moment, avec me & my guitar. Il avait été finaliste de X factor version flamande et avait représenté son pays en 2006 à l'eurovision. Il chante ici un duo romantique avec Elisa Tovati qui a aussi une belle carrière d'actrice à son actif. Vous la verrez dans « La vérité si j'mens 3 » qui sortira l'an prochain. En attendant, écoutez « il nous faut » :



