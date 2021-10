Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine du 23 mai

Voici les sorties d'albums de la semaine:





Lady Gaga



Voici le retour de Lady Gaga avec un 3ème album. La chanteuse sort "Born This way" à 25 ans. Sur les 14 titres de l'album, plusieurs sont déjà des tubes dont "Born this way", "Judas" ou encore "The edge of Glory". Il existe 2 version de l'album .la simple et l'édition limitée. Dans cette dernière, vous aurez droit à un double CD. Le 2ème contient 5 versions différentes car remixées de chansons présentes sur l'album. Je vous propose de regarder le clip de Judas :



Brigitte Fontaine



Dans les nouveautés musique du jour, on trouve aussi l'album de duos de Brigitte Fontaine : « l'un n'empêche pas l'autre ». En plus des inédits, des morceaux rares, Brigitte Fontaine a puisé dans son répertoire les chansons qu'elle souhaitait réenregistrer. Avec ces duos elle a pu rencontrer ou retrouver Bertrand Cantat, Jacques Higelin, Christophe, Emmanuelle Seigner, Matthieu Chedid ou encore Alain Souchon pour ne citer qu'eux. Ecoutez « Dancefloor », son duo avec Grace Jones :



Deep Purple



Un live de Deep Purple fait son apparition dans les bacs aujourd'hui. Un CD-DVD live ou un DVD seul. Son titre : « Phoenix Rising », qui est un témoignage unique de la période controversée de l'histoire du groupe. En 1973, il y a en effet eu beaucoup de départs et d'arrivées dans le groupe, ce qui n'a pas plu à tout le monde. Voici un aperçu des rencontres et interviews qui sont proposées:



