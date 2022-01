Le Mur de Cherbourg : chaque mois, une oeuvre de street-art

L'oeuvre de Shaka a laissé place à un applat de gris. "Le Mur" Cherbourg repart pour une nouvelle saison, toujours à l'initiative de l'Association 3 Angles et de ses partenaires. Le concept : chaque mois, des artistes de street-art se succèdent et proposent une oeuvre le long du mur de la rue Louis XVI, près du centre culturel Quasar. Une oeuvre éphémère, donc, puisque recouverte par le prochain artiste...

"On a eu un bon retour de ceux qui sont venus l'an passé. C'est un vivier d'artistes, c'est important pour une ville, car ils voyagent, en parlent autour d'eux et donnent une bonne image de Cherbourg" constate Aurel, lui-même artiste peintre à Cherbourg et membre de l'association.

Astro ouvre le bal

C'est un artiste parisien, Astro, qui entame cette seconde saison. Adepte des trompes l'oeil, il est aussi l'un des inventeurs du "cellograff", technique qui consiste à peindre sur du cellophane, ce qui permet d'installer des oeuvres de street-art facilement, n'importe où.

Cette année, à l'occasion du passage du Tour de France à Cherbourg le 3 juillet, l'association 3 Angles lance aussi un appel à projet pour créer une oeuvre sur le parcours des coureurs. Le mur à peindre est situé près de la gare SNCF. L'oeuvre choisie sera visible pendant un an et demi. Elle devra évoquer le thème du cyclisme, mais l'artiste sera cependant très libre. Plus d'infos sur la page Facebook de l'association.

Pratique. "Le Mur" d'Astro, à découvrir au 5B, rue Louis XVI à Cherbourg. Mise en place vendredi 18 et samedi 19 mars, vernissage du mur à 12h samedi.

BONUS AUDIO - Le concept du "Mur", avec Aurel, membre de 3 Angles :

Aurel Impossible de lire le son.

BONUS AUDIO - Astro en plein travail nous parle de son oeuvre :