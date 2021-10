Cherbourg. Le graffeur de Caen Seb Toussaint s'empare du Mur de Cherbourg

C'est reparti pour une saison du "Mur" de Cherbourg : cet espace, laissé à la libre interprétation d'un graffeur, qui y installe une oeuvre éphémère, pendant la belle saison.

Des mots dans les bidonvilles

Le premier à poser ses bombes de peinture cette année est le Caennais Seb Toussaint. Dans les bidonvilles et les favelas du monde entier, avec le graffeur Spag, il a peint des lettres monumentales pour former des mots, choisis par les habitants. A ce jour, on en compte en Indonésie, au Kenya, au Népal, en Colombie, en Egypte, aux Philippines, en Ethiopie, au Brésil, en Inde et en France, notamment sur l'ancien camp de réfugiés de la Jungle de Calais.

"Peace", un classique

Ce principe est repris à Cherbourg, où il a débuté une oeuvre vendredi 7 avril 2017. C'est le mot "Peace" qui sera inscrit sur le Mur, un mot régulièrement proposé lors de ses voyages.

Seb Toussaint Impossible de lire le son.

Le nom de la personne qui a choisi le mot "Peace" sera révélé lors du vernissage, ce samedi 8 avril 2017, à 18h. Rendez-vous en face du Petit Parapluie, près du centre culturel Le Quasar.

A LIRE AUSSI.

Des expériences immersives à l'Opéra de Rouen

Face au mur, entre le Mexique et les Etats-Unis

Migrants: après la jungle de Calais le le répit à Bruniquel