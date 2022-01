Michel, la belle revue culturelle 100% normande voit le jour

Un petit nouveau devrait bientôt arriver dans les kiosques. Et il annonce la couleur : la revue culturelle, qui paraîtra deux fois par an, s'appelle Michel. Comme le saint patron des Normands, mais aussi comme le troisième prénom de son directeur de publication, Xavier Grandguillot. Ce dernier résume l'objectif de son futur 128 pages dédié intégralement à la Normandie : "Aujourd'hui, les médias parlent de la culture de manière assez informative et peu sur le fond. Nous voulons révéler les actions culturelles dignes de ce nom en allant vers les plasticiens, les auteurs, les chorégraphes etc."

Une revue abordable

Un numéro 0 a vu le jour fin février. Il décline ce que sera le n°1, qui pourrait sortir en juin : "Il y a un thème par numéro. Là, nous avons choisi 'Sur les Ponts'. À chaque fois, il y a un invité central, avec une grande interview. Chaque numéro contiendra deux port-folios, une BD et trois grands chapitres." Un contenu dense que Xavier Granguillot veut destiner au grand public : "Je veux que Michel soit abordable pour le plus grand nombre, ce ne doit pas être trop arty." Si la structure de la revue - contributeurs extérieurs, un journaliste à temps plein - est définie, son financement reste à assurer : "Nous avons évalué le coût d'une revue à 50 000€. L'idée, c'est que la moitié soit financée par les subventions publiques et le mécénat, l'autre moitié par les ventes." Pour l'heure, Xavier Grandguillot a lancé une campagne de financement participatif pour réunir 9 000€ et financer ainsi l'impression du n°1. Le directeur reste confiant : son saint patron veille sur lui.

Pratique. La revue culturelle Michel coûtera 14,90€. Financez l'impression du n°1 sur http://www.kisskissbankbank.com/michel-la-revue. Pour obtenir le numéro 0, rendez-vous sur le site de la revue, qui sera également alimenté en actualités.