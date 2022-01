Pour dire non au projet de loi El Khomri, même dans sa version remaniée lundi dernier par le gouvernement, quelques 120 personnes, dont un quart de lycéens d'Alençon et de la Ferté Macé, et d'étudiants de l'IUT de Montfoulon, se sont réunis devant les grilles de la Préfecture de l'Orne aux côtés des syndicats traditionnels, ce jeudi midi 17 mars.

Une présence davantage visible des jeunes ornais que lors de la mobilisation de la semaine dernière, malgré les menaces de sanctions des établissements scolaires … dont certains ont organisés des examens, ce jeudi.

Parmi eux, Pauline et Romain, en Terminale « Science et technique management gestion », et en 1ère « technicien menuisier agenceur » :

Loi travail : jeunes et syndiqués devant la préfecture de l'Orne [reportage] Impossible de lire le son.

Tous veulent le retrait pur et simple de ce projet de loi :

Loi travail : jeunes et syndiqués devant la préfecture de l'Orne [reportage] Impossible de lire le son.

Thibault et Arthur sont étudiants sur le site universitaire d'Alençon :