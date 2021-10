11 interpellations en marge de la manifestation lycéenne pour Rémi Fraisse à Rouen

Le dispositif policier mis en place pour contrôler la manifestation lycéenne dans le centre-ville rouennais a permis aux forces de l'ordre de procéder à plusieurs interpellations en marge du mouvement. A 6h30, trois jeunes âgés entre 20 et 21 ans ont été contrôlés rue du Général Giraud pour une vingtaine de tags réalisés dans les rues du centre-ville.

A 7h30, deux jeunes de 16 et 17 ans ont été surpris en train de rouler des cigarettes artisanales et en possession de résine de cannabis. La perquisition au domicile de l'un d'eux a permis de retrouver 120g d'herbe, 60g de résine de cannabis, une balance de précision et tout le matériel nécessaire pour la confection de sachets et à la revente de cannabis. 1500 € y ont été aussi retrouvés.

Cinq manifestants ont été interpellés : une jeune femme pour avoir refusé de décliner son identité, trois pour violences volontaires et un pour détention d'une barre de fer dans son blouson et d'un couteau dans son sac.