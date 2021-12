Nevers (AFP). Procès du dentiste de l'horreur: l'intérêt financier, mobile le plus probable selon un dentiste-conseil

En 2008, lors de l'installation de M. Van Nierop à Château-Chinon (Nièvre), le Dr Didier Coupé, dentiste-conseil à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du département, avait accompagné "au maximum" le Néerlandais, le rencontrant à plusieurs reprises pour lui présenter notamment la nomenclature et les recommandations françaises. Le Dr Coupé a déclaré mercredi à la barre du tribunal correctionnel de Nevers, au deuxième jour du procès de M. Van Nierop, avoir reçu "trois ou quatre réclamations en 2010", qui ont été un "signe d'alerte". D'autres "signes alertant" interpellent la Sécurité sociale comme un chiffre d'affaires "rarissime", près de trois fois supérieur à la moyenne régionale, dès sa première année d'activité, ajoute le praticien. "C'est quand les cas (de plaintes) se cumulent en 2012, avec des cas plus sérieux" qu'est déclenchée une procédure d'analyse d'activité par la CPAM. "Si on écarte la méconnaissance, pourquoi a-t-il réalisé ces actes? Je mets un point d'interrogation", a dit le Dr Coupé, avant de poursuivre : "Je ne vois pas d'autre motif, à moins l'intérêt de nuire, que l'intérêt financier". Assis le dos légèrement voûté dans le box, M. Van Nierop, des lunettes toujours posées sur sa tête, s'est contenté d'un "pas de commentaire" quand il a été invité par le tribunal à s'exprimer sur ce témoignage. "C'était le tonneau des Danaïdes! Il surfacturait pendant des années et on a mis énormément de temps à se rendre compte de ces escroqueries", s'est emportée la procureure de Nevers Lucile Jaillon-Bru, interpellant le Dr Coupé. Ce dernier a justifié que seule "l'analyse d'activité pouvait apporter la preuve". Selon le dentiste-conseil, les procédures de la CPAM ont abouti désormais à une "interdiction définitive d'exercer" en France du Néerlandais. Recruté par un chasseur de tête, Jacobus - dit Mark - Van Nierop s'était installé en 2008 à Château-Chinon, en plein Morvan, véritable désert médical. Jugé depuis mardi, il encourt dix ans de prison et 150.000 euros d'amende pour avoir mutilé une centaine de patients. Son procès doit durer jusqu'au 18 mars.

