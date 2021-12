Nevers (AFP). Le procès du dentiste de l'horreur s'est ouvert à Nevers

Visage bouffi, cheveux poivre et sel, Jacobus - dit Mark - Van Nierop, 51 ans, a scruté la salle d'un regard inquiet en s'installant dans le box, avant de regarder fixement devant lui. Profession ? "Dentiste", a-t-il répondu en français au président du tribunal, Thierry Cellier. Arrivé au palais de justice camouflé sous une couverture, le détenu n'a pas voulu être filmé ou photographié avant l'ouverture des débats. Son avocate, Me Delphine Morin-Meneghel, a refusé de s'exprimer devant la presse. Ce procès très médiatisé doit durer jusqu'au 18 mars, les magistrats envisageant de rendre leur jugement dès cette date, par souci d'efficacité et parce que le prévenu est détenu depuis déjà 18 mois. Un calendrier susceptible d'évoluer. Recruté par un chasseur de tête, Jacobus Van Nierop s'installe en 2008 à Château-Chinon, en plein Morvan, véritable désert médical. L'arrivée de cet homme jovial à la carrure de rugbyman ne passe pas inaperçue. Une ancienne voisine se souvient l'avoir vu arriver "avec un gros 4X4, un gros chien, un gros cigare". Dès mars 2011, l?Ordre des chirurgiens-dentistes dépose plainte pour pratiques illégales, l'épouse du praticien exerçant comme prothésiste dentaire sans diplôme. La Sécurité sociale relève de son côté des problèmes récurrents de facturation. - 'Je pissais le sang' - Et les plaintes de patients commencent à affluer. Sylviane Boulesteix, 65 ans, retraitée, consulte le Néerlandais en mars 2012 pour la pose d'un appareil dentaire. "Il m'a fait sept ou huit piqûres, arraché huit dents d'un coup et posé l'appareil à vif. Je pissais le sang. Pendant trois jours !", raconte-t-elle. Bernard Hugon, métallier à la retraite de 80 ans, évoque l'arrachage d'une racine avec "des bouts de chair qui pendaient partout" et un "trou énorme" laissé béant. "J'ai fait une quinzaine de visites, il en a compté 117 à la Sécurité sociale !". C'est également la facturation de "quinze soins" en une seule visite qui sème le "doute" chez Nicole Martin, retraitée de l'enseignement, venue consulter au départ pour la réparation d'un composite. "Toutes les fois, il nous faisait ce qu'il appelait +un petit piqûre+ et on était endormi, lessivé, on avait la moitié de la figure endormie pendant cinq ou six heures", raconte celle qui a eu des "dents saines dévitalisées, des dents arrachées à cause d'abcès" et s'est vu poser une couronne "trop petite". Début 2013, elle constitue un "collectif dentaire" qui recensera au total 120 victimes. A l'ouverture du procès, elle se dit "angoissée" à l'idée d'affronter à nouveau le dentiste, mais "ne pas attendre d'explications" de sa part. Parmi les parties civiles, Géraldine Letot, 36 ans, espère que ce procès lui permettra "une reconstruction". Elle avait consulté M. Van Nierop pour une carie: "quelques séances plus tard, j'avais treize dents douloureuses", raconte-t-elle. - Sanctionné aux Pays-Bas - Le 7 juin 2013, le dentiste est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire. Mais le 26 décembre 2013, sa compagne signale sa disparition. En fuite au Canada, il est interpellé en septembre 2014, tentant alors de mettre fin à ses jours. Extradé vers les Pays-Bas, M. Van Nierop "a dit avoir tué sa première femme, il a joué la folie, il a dit être transsexuel... Il a joué le tout pour le tout" pour éviter son retour en France, où il encourt dix ans de prison et 150.000 euros d'amende, souligne Mme Martin. Pour Me Joseph-Oudin, avocat du collectif, ce procès doit permettre de "comprendre comment on en est arrivé à de tels comportements", les explications de M. Van Nierop étant "inexistantes ou farfelues". Aux Pays-Bas, il avait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires après des plaintes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire