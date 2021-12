Hockey: les Dragons arrachent le premier match face à Gap !

Mais que ce fut dur ! les Dragons ont arraché ce soir une précieuse victoire face au champion de France en titre.

La cinquième rencontre entre les deux équipes cette saison aura donc viré du côté des Normands, même si la décision se sera faite en toute fin de rencontre.

En effet, ce sont les Gapençais qui ouvrent la marque par Chad Langlais au bout de six minutes de jeu dans le premier tiers-temps. Ils doubleront la mise dès l'entame du 2ème tiers temps par Anthony Rech 2-0. La soirée s'annonce alors difficile pour les joueurs de Fabrice Lhenry qui ne lâchent pas et qui reviennent dans la partie quatre minutes plus tard par Olivier Dame-Malka avant que Marc-André Thinel n'égalise à la onzième minute 2-2.

Totalement relancés, les Rouennais vont subir un nouveau but des Rapaces par Marc-André Bernier à cinq minutes de la sirène du 2ème tiers. Toujours pas résignés, les Jaunes et Noirs repartent au vestiaire après avoir égaliser par Yorick Treille 3-3.

Les deux équipes entament donc le dernier tiers et une dernière fois, les Haut-Alpins vont mener dans cette partie grâce à un quatrième but de Patrick Doherty 4-3. Il faudra à peine plus d'une minute pour que Sacha Treille égalise 4-4. Le match est intense et physique et chacune des deux équipes semble pouvoir l'emporter et à ce jeu, ce sont les Rouennais qui prendront l'avantage pour l'unique fois dans ce match sur un dernier but de l'ancien Gapençais Nicolas Arrossamena qui offre l'avantage dans la série à ses coéquipiers.

Après une première victoire acquise à l'exterieur, les joueurs de fabrice Lhenry tenteront d'en perendre une seconde dès demain, mercredi 9 mars toujours à l'Alp Arena.

Dans l'autre demi-finale, les Ducs d'Angers s'imposent chez le Gamyo d'Epinal 4-1.