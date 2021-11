Promenades insolites : vieilles branches !

Pas de publicité pour indiquer l’endroit aux passants qui ne font que passer... Sur le panneau d’informations municipales à l’entrée du jardin des plantes, on précise sans en rajouter que le site conserve parmi les plus beaux arbres de la ville dont un fameux Sophora Japonica.

Planté en 1750

C’est un monument dont on a ficelé les branches de peur qu’elles ne tombent. Les attelles du grand arbre soutiennent autour du tronc ses longs bras tortueux qui s’élancent dans le ciel à l’arrière du Pavillon botanique.

Les spécialistes vous en parleront avec des trémolos dans la voix : c’est que le plus vieil arbre caennais est un monument qui en a vu couler sous les ponts.

Planté en 1750, on peut donc affirmer sans se tromper qu’il fut le témoin de tout ce qui a compté à Caen depuis 260 ans, une paille pour un vieux tronc ! La ville ne signale pourtant pas sa présence dans le circuit qu’elle a mis en œuvre autour de ses “arbres remarquables”. Celui-ci privilégie en réalité les arbres plantés, en dehors des jardins et espaces publics. Elle en compte près de 40 000 au total dont pour l’instant près de 500 ont été identifiés et classés, selon les essences répertoriées. Le travail est toujours en cours, loin d’être définitivement bouclé. “Un travail de titan”, dit un jardinier, “d’autant que chaque arbre peut faire l’objet de recherches poussées pour en déterminer l’origine”.

Les érables, les tilleuls sont parmi les plus courants en ville mais d’autres se distinguent, chêne rouges d’Amérique, pins de l’Himalaya, cerisiers des montagnes, poiriers à fleurs, séquoias géants, cèdres du Liban...

Alain Fergent