Politique : Pierre Pavis fait le point sur les réalisations et projets à Argentan

Pierre Pavis, 73 ans, en est à son troisième mandat de maire d'Argentan, la troisième ville la plus importante de l'Orne après Alençon et Flers. Ce sera son dernier mandat, qu'il compte bien, s'il est en bonne santé, mener jusqu'à son terme, en 2020.

Le maire est fier de la bonne santé des finances de sa ville, dont chacun se rappelle les soubresauts industriels qu'elle a subit, suivis d'une baisse de neuf cents de ses habitants. En revanche, le maire ne cache pas ses inquiétudes quant à l'état des finances de la communauté de communes (qu'il ne préside pas), ce qui fait perdre à la ville d'importantes capacités de financement, en raison des compensations que cela impose.

Bilan et projets

Si le maire est fier du travail accompli, il lui reste plein de projets à accomplir avec son équipe, citant pêle-mêle : le déménagement et l'extension du camping (qui est en zone inondable) et à la place duquel pourrait être implantée une aire d'accueil de camping-cars, les travaux de la base de canoë-kayak sur l'Orne qui vont débuter incessamment, l'amélioration de l'équipement des 2 salles de spectacles du Quai des Art, l'aménagement du mini-stade Louvrier, la réhabilitation des vestiaires du rugby, la mutualisation des hôpitaux d'Argentan et de Falaise, la création d'une structure d'accueil petite enfance sur deux sites, de chacun quarante places, aux Provinces et au Paty.

C'est encore la poursuite de l’aménagement de la « trame verte et bleue » de cheminement piétonnier le long du fleuve Orne, la mise en place des conseils citoyens, …

Fernand Léger pour faire rayonner la ville

La volonté de Pierre Pavis est aussi de faire rayonner la ville d'Argentan , grâce à Fernand Léger. Le peintre est né à Argentan et après plusieurs projets, sa maison va totalement être transformée un "lieu d'interprétation", avec accès par le rez-de-jardin et accès handicapé jusqu'au rez-de-chaussée, fresque sur un mur. Les deux demi-niveaux supérieurs de l'habitation seront également exploités. Les études se finalisent… Pierre Pavis :

Politique : Pierre Pavis fait le point sur les réalisations et projets à Argentan Impossible de lire le son.

Le tourisme à Argentan, c'est aussi la volonté de réhabiliter le donjon et d'entreprendre d'importants travaux de réfection des églises St Germain et St Martin. Mais là, c'est une question de moyens financiers disponibles.

Argentan va aussi évoluer dans ses murs: les deux tours du quartier des Provinces sont appelées à disparaître; des défauts de structures commencent à apparaître au niveau des balcons ; il faudrait aussi insonoriser les logements et les isoler, ce qui aurait un coût pharaonique. Une vingtaine de logements seront construits à leur place. Deux blocs du quartier St Michel sont également appelés à disparaître. Là, les négotiations se poursuivent avec l'Anru pour pouvoir y reconstruire des logements aux normes actuelles.

Caméras dans les rues et armement de la police municipale

Enfin, Pierre Pavis annonce une consultation publique, sur la sécurité : la question du principe de la vidéosurveillance dans les rues de la ville sera posée, de même que la question de l'armement des policiers municipaux : « des armes non létales, style Taser et/ou flash-ball », précise le maire, qui conclut : « un maire n'a pas le droit de vie ou de mort ».

Cette consultation des habitants aura lieu soit juste avant, soit juste après l'été prochain.