Les taux du 3e trimestre ont par ailleurs été revus à la baisse, à 10,1% en métropole (-0,1 pt) et à 10,4% en France entière (-0,2 pt). Sur un an, le taux, mesuré par l'Institut national de la statistique selon les normes du Bureau international du travail (BIT), se replie de 0,1 point métropole et de 0,2 point en France entière. Au total, l'Insee a comptabilisé, fin 2015, 2,86 millions de chômeurs en métropole.

