Rugby - « Bilan mitigé » pour l'Ovalie Caennaise

Sixième, comme l'année dernière, elle a même échoué assez loin de son ambition première. « On n’a jamais pu aligner une équipe homogène d’un match sur l’autre, explique la demi de mêlée et présidente du club, Stéphanie Provost. C’est un bilan mitigé par rapport au potentiel et surtout par rapport aux objectifs de début de saison. Il nous aurait fallu une équipe plus régulière. » Les Caennaises ont été capables de battre Perpignan (qui jouera la finale le 19 juin contre Rennes) mais aussi de perdre face au promu Gennevilliers.

A l'heure de la transition

La faible profondeur de banc d'un effectif limité en quantité est pour beaucoup dans ces difficultés à enchaîner les bonnes performances. L'enjeu du recrutement est d'autant plus grand dans ces conditions. Mais il est peu aisé d'attirer des joueuses dans un milieu totalement amateur. « Trois filles ont été approchées, indique Stéphanie Provost, mais elles n'ont pas encore de référence dans le Top 10. » La période de transition risque donc de se poursuivre pour Caen la saison prochaine.