Caen. Rugby (Elite 1 F): L'Ovalie Caennaise n'a pas résisté à l'ogre Bayonnais

Le match.

Pour la 12ème journée d'Elite 1 Féminine, l'Ovalie Caennaise accueillait Bayonne. Dauphin du championnat avec 42 points, Bayonne avait infligé une lourde défaite aux Normandes à domicile 69 à 0. Ce dimanche 31 mars 2019, l'Ovalie a su trouver les ressources pour poser problème aux sudistes mais trop tardivement. Dès l'entame de match, Bayonne avec adresse se créait des espaces et ouvrait son compteur après seulement 10 minutes de jeu (0-7,10'). Les Caennaises, en difficulté dans l'impact, ne parvenaient pas à contenir leurs adversaires qui quelques minutes plus tard, aplatissent dans l'en-but (0-14,22'). Le rouleau compresseur Bayonnais est en marche alors que l'internationale Pauline Bourdon n'était pas encore entrée en jeu. La vitesse de percussion alliée à l'agilité des Sudistes ne laissaient aucune chance aux Normandes. Elles encaissent un nouvel essai trois minutes seulement après le second (0-21, 25'). Les joueuses de Jean-François Mouton tentent tant bien que mal de réagir, mais les Bayonnaises, bien en place défensivement ne laissent que très peu d'espace dans leur moitié de terrain. Les Caennaises, en difficulté, subissent logiquement le jeu de Bayonne. L'adversaire déroule son jeu et enchaine les essais. Elles inscrivent trois essais coup sur coup, tous transformés avant la pause (0-42, 40').

Un autre visage

Bayonne, dès la reprise de la seconde période, fait pression sur les joueuses de l'Ovalie Caennaise et parvient à inscrire deux essais transformés à la suite (0-56, 5' et 10'). Après l'heure de jeu, alors que l'on n'y croyait plus, les Caennaises réussissent à tenir tête à leur adversaire. Julie Duval emporté par le collectif réduit l'écart et sauve l'honneur (7-56, 60'). La deuxième mi-temps est beaucoup plus serrée. Les Normandes, mieux en place défensivement, réussissent même à contrer la mêlée et se créent une franche occasion proche de l'en-but adverse, sans concrétiser. C'est finalement Bayonne, en contre-attaque qui score (7-61, 73'). Les Locales ne lâchent rien et se voient récompenser dans les dernières secondes de la rencontre par un essai signé Alizée Fouré (14-61, 80').





Les Caennaises ont réalisé une bien meilleure deuxième mi-temps face à Bayonne ce dimanche 31 mars 2019. - Marina Olivier

La réaction.

Jean-François Mouton (entraîneur Ovalie Caennaise): "Bayonne c'est costaud, elles ont joué sur nos erreurs de première mi-temps, on se fait avoir trois fois sur les extérieurs. Elles ont bien enchaîné et nous on a du mal à avoir le ballon. Le score à la mi-temps est logique. Après en deuxième période je leur ai dit de ne rien lâcher. Au départ, on est venu ici pour savoir si on était capable de tenir tête à des grosses écuries comme Bayonne et de préparer cette phase finale de playdowns. Si on tient compte de cette deuxième mi-temps, on peut rivaliser contre des équipes qui sont dans la deuxième partie du championnat et je pense que l'on a notre place en Elite."

Le prochain rendez-vous.

Ce samedi 6 avril 2019 (16 heures), les joueuses de l'Ovalie Caennaise recevront Tarbes pour la 13ème journée d'Elite 1 F. À égalité de points, Tarbes est un concurrent direct dans la phase des playdowns. Au match aller, les deux équipes s'étaient séparées sur un petit score 3 à 7 en faveur des Caennaises. Il s'agira de faire tout aussi bien sinon mieux sur le match retour.

