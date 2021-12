Caen. Rugby (play-offs) : l'Ovalie Caennaise file vers les demi-finales !

C'est à Cholet que se sont retrouvées le deux formations pour y disputer ce quart de finale du challenge Armelle Auclair. Plus que jamais déterminées à poursuivre l'aventure - "on était impliquées dès l'échauffement", savoure Solveig de la Hougue - les Caennaises démarraient du bon pied d'une pénalité (3-0), avant que Bordeaux ne ne se réveille à son tour. Un essai suivi d'une pénalité leur offrent d'ailleurs un temps d'avance (3-10). Mais la météo continue de faire des siennes et le jeu devient de plus en plus haché. Les débats s'équilibrent, emmenés de nombreuses fautes de main de part et d'autre du rectangle vert. Caen est mené à la pause (6-10). "On a eu du mal à enchaîner, le ballon était très glissant. Ce sont les défenses qui ont pris le pas".

Un drop et la libération !

Les protégées de Jeff Mouton montraient un tout autre visage en seconde période. La pluie s'estompe et Caen peut enfin dérouler "son rugby". Elles dominent, mais peinent à concrétiser leurs actions. "On a campé 30minutes dans leur moitié de terrain", se souvient l'arrière caennaise. Les calvadosiennes continuent de pousser dans les maul et reprennent la main sur l'ovale (13-10). Bordeaux n'en a pas fini et vient égaliser sur une pénalité (13-13). Le combat devient alors beaucoup plus excitant et Caen va vivre une fin de rencontre à suspens. Deux minutes de temps supplémentaire sont accordées par l'arbitre avant de passer aux tirs aux buts. Mais la ruse d'Aude Behague a libéré l'Ovalie, d'un drop au buzzer comme on dirait chez nos confrères basketteurs (16-13). L'Ovalie Caennaise exulte, laisse Bordeaux sur les genoux, et obtient son ticket pour les demi-finales !

Elles défieront pour la troisième fois de l'année Grenoble, qui l'a emporté contre Tarbes (10-8). La rencontre aura lieu ce dimanche 6 mai en terrain neutre.

Réactions.

Solveig de la Hougue : "On a explosé de joie! Ça fait un bien fou de vivre ce genre de moments, d'autant plus que l'on avait un groupe de supporters qui avait fait le déplacement. On se sentait chez nous et on avait à cœur de ne pas les décevoir. On voulait se faire plaisir sur les phases finales mais maintenant on ne veut pas s'arrêter là. L'objectif est de lever le bouclier !"

