Rugby : une phase aller frustrante et encourageante pour l'Ovalie caennaise

C'est plus un sentiment de frustration que de satisfaction qui anime l'Ovalie Caennaise à la mi-saison. Troisièmes du Top 10 féminin après neuf journées, les rugbywomen caennaises se mordent les doigts d'avoir laissé filer trois victoires accessibles lors de leurs quatre derniers matchs. Montpellier, Lille et Lons se sont imposés sans que l'Ovalie n'encaisse plus de quinze points à chaque fois.

"Notre troisième place n'en est pas réellement une puisque Lille a deux matchs de retard, précise la capitaine Sandra Rabier. Pour moi, on est quatrièmes. Ce n'est pas satisfaisant, même si l'objectif est de terminer parmi les quatre premiers pour accéder aux demi-finales à l'issue de la saison régulière." Les regrets de l'internationale française sont contenus dans les faibles écarts sur lesquels Caen a perdu ses quatre matchs.

La finale à l'horizon

A chaque fois, l'issue aurait pu être toute autre si les joueuses du duo Gilles Rabier – Stéphanie Provost avaient su concrétiser leurs temps forts. "On devrait être mieux classées par rapport à ce qu'on a proposé. Il y a eu de très bonnes choses sur cette première phase et on est montées en puissance. Les résultats sont encourageants par rapport aux départs que nous avons eus à l'intersaison et qui nous ont contraint à remanier la ligne des trois-quarts."

En poursuivant sur cette voie, Caen peut prétendre renouer avec le carré final qui lui échappe depuis deux ans. Le titre semble même à sa portée. "On a les yeux qui brillent un peu plus que la saison dernière en pensant à l'échéance finale, confie Sandra Rabier. Cela nous semble très atteignable." La route vers la finale est encore longue pour l'Ovalie Caennaise, qui s'attaquera dimanche 13 janvier à la phase retour.

Le déplacement à Rennes, particulier par sa notion de derby, inspire quelques craintes. "Ce sera un gros combat contre une équipe beaucoup plus coriace que celle qu'on a affrontée au match aller (20-0), du fait des retours de blessure."