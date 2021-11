Basket - Les espoirs de Mondeville championnes et promues !

Mondeville campe bel et bien solidement tout en haut du basket français. L'affirmation ne vaut pas pour l'équipe professionnelle, auteure d'une saison bien décevante, mais du centre de formation. Les 17 jeunes Mondevillaises ont signé une saison exceptionnelle, conclue samedi 11 juin par une nouvelle victoire face à Bourges (57-59). Mondeville, déjà champion de France cadettes, est devenu champion de France espoirs. Vainqueur de 30 points à l'aller, l'USOM pouvait se contenter de gérer au retour mais a fait bien mieux en enfonçant le clou. « Bourges a resserré sa défense, en défendant plus haut et plus dur, mais on ne voulait pas perdre chez elles », souligne l'assistant-coach Yannick Poulen. Mondeville ne se contente jamais du minimum. Parties tambour battant (+12 à la fin du premier quart-temps), les coéquipières d'Esther Niamké Moisan ont compté jusqu'à 17 longueurs d'avance dans le troisième quart-temps. Les rotations effectuées par la suite ont atténué l'écart, sans priver Mondeville du succès symbolique mais escompté. Mondeville conclut le championnat espoirs sans la moindre défaite, comme il l'avait fait en cadettes.

Billet pour la Nationale 1

Ce titre offre à l'équipe réserve de l'USOM un billet pour la Nationale 1. A priori, il devrait être accepté par le club. C'est en tout cas ce que souhaite le staff du centre de formation. « La décision reviendra aux dirigeants, mais on a une belle opportunité », avance Yannick Poulen. Le changement en cas de montée sera surtout sportif, avec une concurrence évidemment relevée. Pour le reste, il n'y aura pas de chamboulement, ni d'un point de vue financier, ni en terme de déplacements.

> Audio : le président de l'USOM Daniel Dufour, revient sur les clés qui ont permis à ses jeunes joueuses d'accrocher deux sacres nationaux cette saison.