Les cadettes mondevillaises repartent à l'abordage

Le club mondevillais, référence française en matière de formation, nourrit pourtant des ambitions aussi élevées cette saisons pour ses cadettes, de retour sur les parquets lundi 29 août pour une première séance collective. Mondeville a même mis la barre plus haut depuis son accession en Nationale 1, degré de compétition réservé par ailleurs aux seules équipes premières.

Un groupe de 18 joueuses

"La N2 était un excellent championnat pour nous, indique l'entraîneur du centre Didier Godefroy. Ça aurait été dommage de ne pas profiter de l'opportunité de jouer à un niveau supérieur, mais on sait très bien que la Nationale 1 va nous confronter à une opposition très élevée. Il faut simplement qu'on s'en serve pour continuer à progresser. Si on gagne un match, on va être heureuses." L'USOM, qui a perdu plusieurs cadres à l'intersaison, va mener de front championnat de France cadettes et Nationale 1 avec un groupe de 18 joueuses. Plusieurs d'entre elles effectueront des piges en équipe professionnelle.