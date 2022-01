Caen. Basket (Centre de formation). La jeunesse en puissance à Mondeville

Directrice sportive du centre de formation de Mondeville (Calvados) depuis 2016, Dessislava Anguelova n'est pas arrivée par hasard à la tête d'un groupe de vingt jeunes femmes âgées de 16 à 20 ans. Avec pas moins de 33 ans de carrière dans les baskets, la franco-bulgare est totalement en phase avec le projet mondevillais, aux côtés de son assistant Benjamin Gaucher (mari de Kim Gaucher). "Je veux d'ailleurs lui dire un grand merci car il est exceptionnel dans l'état d'esprit. Il y a vraiment un côté familial à Mondeville que l'on retrouve nulle part ailleurs. Je suis honorée de travailler ici", sourit-elle.

Une attractivité qui dure

Avec pas moins de neuf nouvelles joueuses à l'intersaison, les jeunes pousses de Mondeville sont proches d'une organisation professionnelle. Au quotidien très rythmé avec environ huit entraînements par semaine plus les matchs le week-end, tout est mis en place pour assurer leur double-projet. "On prend très au sérieux le côté scolaire. Beaucoup de monde gravite autour d'elles pour leur donner un coup de main en cas de difficulté" assure-t-elle.

Une prise de poste presque logique

Tremplin vers le haut niveau, comme l'a fait une certaine Ewl Guennoc, venue rejoindre l'équipe de Romain Lhermitte contre Villeneuve d'Acsq et Tarbes, la prise de poste de Dessislava Anguelova aux commandes du centre de formation paraissait tout bonnement logique après une carrière à l'internationale en tant que joueuse mais aussi sélectionneur de l'équipe U16 bulgare. "Quand l'offre s'est présentée à Mondeville, réputé pour la formation, je n'ai pas hésité. Je me vois faire ce métier toute ma vie. J'adore apprendre et transmettre aux jeunes. Voir les joueuses évoluer et progresser, c'est ce qui m'anime quotidiennement. Si je peux voir plusieurs de mes joueuses en équipe première, je suis totalement partante ! Je suis très contente et fière d'Ewl, j'espère qu'il y en aura d'autres" conclut-elle.

