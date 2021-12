Les 15 métiers au top pour draguer sur Tinder

Tinder réalise une étude pour tenter de savoir quels métiers ont le plus la cote chez les américains entre le mois de novembre 2015 et le mois de janvier 2016.

Chez les hommes, les mannequins ne sont qu’à la 8ème place tandis que chez les femmes ils sont à la 10ème place.

Le fantasme de l’infirmière n’est pas si populaire non plus puisque les demoiselles exerçant cette profession sont en 12ème position.



En fait, les trois métiers masculins qui ont été le plus swipés vers la droite sont les pilotes, les entrepreneurs et les pompiers.

Concernant les femmes: les kinésithérapeutes, les décoratrices d’intérieur et les entrepreneures sont dans le top 3 du classement !

Voici le top 15 des métiers avec le plus de likes sur l'appli Tinder.