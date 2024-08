Etude. Séduire en Normandie : on dévoile votre playlist de drague

Arnaud V., 27 ans, de Caen, partage son expérience : "La musique joue un rôle magique dans la séduction. Souvent, on se souvient de la chanson qui accompagnait un moment spécial. Elle aide à se détendre et à prendre des initiatives. La bonne musique crée une ambiance parfaite pour tomber amoureux, c'est pourquoi tout semble plus facile en boîte ou en bar."

Rien n'envoûte autant que la musique lorsqu'il s'agit de séduire. D'après l'étude de Meetic, 52% des célibataires accordent une grande importance à partager les mêmes préférences musicales avec leur partenaire. Mais qu'en est-il des Normands ? Quelle musique les aide à conquérir le cœur de leur crush, à se préparer pour leur rendez-vous ou bien à danser toute la nuit pour se rapprocher ?

Les préférences musicales : un critère d'amour ?

D'après Meetic, 10% des célibataires normands jugent "très important" de partager le même style musical que leur partenaire, tandis que 42% estiment cela "plutôt important". Pourquoi ? Parce que la musique crée des liens, elle adoucit les mœurs et… les cœurs ! Imaginez : vous êtes en voiture pour un road trip amoureux, et chaque chanson qui passe renforce votre connexion. Magique, non ? Alors que si vous êtes plutôt chanson française, et que votre compagnon est fan de heavy metal, le trajet risque d'être long…

Chansons préférées pour se préparer à un rendez-vous

Les Normands ont des goûts bien définis lorsqu'il s'agit de se mettre dans l'ambiance avant un rendez-vous. En tête des préférences, "J'irai où tu iras" de Céline Dion et "Crazy in Love" de Beyoncé (15% chacune). Rien de tel qu'un petit coup de boost avec "Happy" de Pharrell Williams ou "Flowers" de Miley Cyrus pour se sentir invincible avant de rencontrer l'amour. D'ailleurs, c'est la région PACA et non pas la Normandie qui écoute le plus Pierre Garnier avant un date !

Les hymnes de la séduction

Quand il s'agit de séduire, les Normands ne plaisantent pas. Avec "Je l'aime à mourir" de Francis Cabrel (19% !) ou "Je te promets" de Johnny Hallyday (15%), l'ambiance est assurée, on se donne à fond. Les douces mélodies de "Mon amour" de Slimane ou "La vie en rose" d'Edith Piaf font fondre les cœurs les plus endurcis.

Styles musicaux de l'été

Pour cet été, les Normands misent sur des genres musicaux assez chauds pour séduire et danser toute la nuit : le R&B/Hip-Hop, le Reggaeton/Latino, et même le Classique (quasiment 15% !). Ces styles apportent une touche de romantisme à toutes vos aventures estivales. Besoin de chaleur et de passion ? Un bon Reggaeton pourrait bien faire l'affaire.

Les faux pas musicaux en séduction

Attention aux faux pas ! Le Rap et la House/Electro sont perçus comme les styles musicaux les moins séduisants, avec respectivement 31% et 16% des Normands les considérant anti-séduction. Si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté, privilégiez des genres comme la Pop ou le Blues, beaucoup moins risqués !