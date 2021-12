Badminton : le MDMSA impuissant face à Issy-les-Moulineaux

"Avec Natalia Perminova, cela aurait été très difficile. En son absence, cela devenait encore plus compliqué." Les mots de Stéphane Renault, coach du MDMSA, après le revers 7-1 encaissé face à Issy-les-Moulineaux, résumait bien la rencontre entre des Normands outsiders et des Franciliens ultra favoris et qui comptent dans leurs rangs quatre champions de France individuels.

En simples dames, ni Maja Tvrdy, ni Juliane Piron n'ont pu l'emporter malgré une belle résistance de la première citée face à la championne de France Perrine Le Buhanic. En simple hommes, Sylvain Ternon s'incline sans surprise face au champion de France Lucas Corvée. Mais la performance du jour revient à Antoine Bebin. Le n°28 français donne tout et vient à bout de Yohann Turlan, n°8 français, en trois sets accrochés.

Quatre doubles sans victoire

Les doubles ne donnent rien : les paires Morgane Tessier-Maja Tvrdy, Frek Golinski-Antoine Bebin, Sylvain Ternon-Morgane Tessier et Frek Golinski-Juliane Piron sont toutes défaites par les Franciliens. Ces derniers l'emportent finalement 7-1.

Mais pour Stéphane Renault, l'après-midi fut belle malgré tout : "Je suis satisfait de la prestation de tous les joueurs qui se sont battus et ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Tout le monde a joué à 110% de ses possibilités du jour. On va maintenant se concentrer sur le déplacement à Bordeaux le 19 mars et la réception d'Oullins le 9 avril, deux rencontres capitales pour le maintien."