Badminton : Lucas Corvée sacré champion de France à Rouen

Compétitions individuelles



Chez les hommes, il est bon de s'appeler Lucas si on veut aller loin dans le championnat car la finale oppose Lucas Corvée à Lucas Claerbout. Au bout de deux sets, c'est Lucas Corvée qui remporte le titre (21-16 21-19).

Chez les joueurs du MDMSA, Romain Eudeline s'incline en 32e de finale face à Pierrick Cajot (21-14 18-21 21-15) alors que Sylvain Ternon fait trois tours mais s'incline en 2 sets contre Claerbout en 8e (21-13 21-14).

Chez les Femmes, Perrine Le Buhanic remporte la finale par abandon de Sashina Vignes Waran, bléssée au genou. Juliane Piron du MDMSA s'arrete en 16e face à Margot LAMBERT (21-13 21-19).



Compétitions de doubles



En double hommes, Bastian Kersaudy et Gaëtan Mittelheisser s'imposent en 2 sets face à Jordan Corvée et Julien Maio (21-09 21-14).

Chez les femmes, ce sont Delphine Delrue et Léa Palermo qui remportent la finale face à Audrey Fontaine et Anne Tran en 3 sets (19-21 21-14 21-16).

Dans le Double Mixte, on retrouve Gaëtan Mittelheisser et Audrey Fontaine qui l'emportent face à Emilie Lefel et Ronan Labar en 3 sets (21-14 19-21 21-17).

Du côté du MDMSA, la paire Sylvain Ternon et Marin Baumann (BC Chambly-Oise) passe trois tours en qualifications mais s'incline en 32e face à Thomas Baures et Thom Gicquel en trois sets (22-20 20-22 21-13).

Clément Gillot et Corentin Lecerf (Badminton Val De Reuil) ne vont pas plus loin que le premier tour de qualifications, arrêtés par Swann Lenik et Mathieu Perrin en deux sets (21-15 21-10).

En double dames, Juliane Piron et Marine Ruano (Badminton Choiseul Tours) s'inclinent en 32e contre Gaelle Bourlart et Stéphanie Cloarec en deux sets (21-19 21-16).