Hockey: les Dragons de Rouen en demi-finale des play-offs !

Comme toutes les rencontres de ce quart de finale entre les deux équipes, le match aura été très serré et si le premier tiers ne donne aucun but, il faut attendre la 5ème minute du 2ème tiers pour voir le jeune défenseur rouennais Aurélien Dorey inscrire son premier but de l'année et offrir l'avantage à la marque à son équipe 1-0.

Les deux équipes resteront sur ce score pendant tout le deuxième tiers et pensent pouvoir garder cet avantage au score mais à la 10ème minute de l'ultime tiers-temps, les locaux égalisent par l'intermédiaire de Jonathan Harty 1-1.

Aucune des deux équipes ne parvient à prendre l'avantage et il faut donc disputer la mort subite pour voir les Rouennais inscrire un dernier but synonyme de qualification grâce à Loic Lampérier, très en jambes depuis le début de la série.

Les joueurs de Fabrice Lhenry defieront donc en demi-finale le champion de France en titre, Gap vainqueur 4 matchs à 1 dans sa série face à Strasbourg.

Dans l'autre demi-finale, le Gamyo d'Epinal rencontrera les Ducs d'Angers.