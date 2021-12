Un sous-préfet de Normandie soupçonné de vol de mobilier d'art en détention provisoire

Un sous-préfet a été mis en examen et placé en détention provisoire, soupçonné par un juge d'instruction de "détournement" d'objets appartenant au mobilier national, selon le parquet du Puy-en-Velay en Haute-Loire.



Secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de Normandie, à Rouen, Hugues Malecki, administrateur civil hors classe, a été interpellé et présenté à un juge d'instruction du Puy-en-Velay, il y a une dizaine de jours, selon le procureur de la République Jacques Louvier.



Le haut fonctionnaire est soupçonné d'avoir détourné des objets d'art, en l'occurrence au moins un tableau faisant partie du mobilier national, lorsqu'il était en poste à la sous-préfecture de Brioude en Haute-Loire entre

2006 et 2007.



Ce tableau "de grande valeur" a "été présenté à la maison d'enchères Sotheby's pour plusieurs dizaines de milliers d'euros".

Ce sous-préfet a également exercé en Bretagne en Ille-et-Vilaine.