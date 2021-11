Un risque de neige et de verglas dans la Manche ce jeudi matin.

Les nuages seront encore nombreux en première partie de nuit, puis le temps devient plus variable.



Eclaircies et passages nuageux se partageront le ciel en seconde partie de nuit, dans une ambiance plus fraîche. Quelques rares averses, parfois mêlées de grésil, voir de neige pourront se produire, mais elles seront très limitées.



Attention au regel sur les chaussées restées humides, les températures devenant négatives en fin de nuit dans l'intérieur. Les minimales se situent entre 0 et -1 degré dans les terres, et entre +1 et +4 degrés sur le bord de mer.



Météo France a placé le département de la Manche en vigilance Jaune jusqu'à jeudi après-midi.