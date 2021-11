Saint-Lo. Risque de verglas sur les routes de la Manche : vigilance jaune maintenue

Le ciel va se couvrir par le nord du département de la Manche avec l'arrivée d'une perturbation de faible activité. Elle donnera un peu de pluie dès le milieu de nuit sur le Cotentin.

Fine couche de verglas redoutée

Ces petites pluies, faibles et passagères, atteignent le Coutançais et le Saint-Lois en fin de nuit : tombant sur des sols gelés, elles peuvent alors former une fine couche de verglas. Les conditions de circulation pourront alors être périlleuses.

Les températures minimales s'abaisseront entre 0 et -2 degrés du Saint-Lois à l'Avranchin, entre 0 et +2 degrés du Coutançais à l'intérieur du Cotentin, et 4 ou 5 degrés sur les plages du nord du département, selon le service des routes du Conseil départemental de la Manche.

Vigilance jaune maintenue

Le département de la Manche est maintenu en vigilance de couleur jaune, les autres départements de Normandie ont été placés en vigilance orange pour des pluies verglaçantes.