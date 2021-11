Hockey: les play-offs commencent

Pour les joueurs en général, cette période de Play-Offs est synonyme de nouvelle saison qui débute. Classés 4ème et 5ème de la saison régulière, Bruleurs de Loups de Grenoble et Dragons de Rouen se rencontrent donc logiquement dans ce premier tour. Mieux classés, les Grenoblois auront donc l'avantage de la glace pour les deux premiers match de la série (la 2ème rencontre aura lieu samedi 20 février à le même heure).

Et cette série risque de se disputer à couteaux tirés puisque très proches au classement (deux points seulement separaient les deux équipes) les trois rencontres entre les deux équipes ont toujours été très disputées.

Au coude à coude

Lors de la 5ème journée de Ligue Magnus le 17 octobre dernier, les joueurs de Fabrice Lhenry se sont imposés en terre Grenobloise 4-1. Les Rouennais ont renouvelé l'exploit lors de la finale de la Coupe de France, dimanche 3 janvier, à l'AccorHotels Aréna dans un match serré jusqu'à la fin où ils se sont également imposés 4-2.

Les Grenoblois ont alors pris une revanche lors du match retour de la 22ème journée sur l'Ile Lacroix où ils sont venus s'imposer 5-2.

Deux jours après une finale de Coupe de la Ligue perdue face aux Rapaces de Gap 4-2, les Normands arriveront en Isère et seront peut-être déjà plus dans le rythme de la compétition face à des Grenoblois qui n'ont plus disputé de rencontre officielle depuis le dernier match de la saison régulière face à Strasbourg le 6 février.