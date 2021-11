A Villers Bocage, il menace de mort son ex-compagne

Cette décision fait suite à une perquisition de la police à leur domicile. L'homme, en effet, auteur de délits à répétition (stupéfiants, alcool, violence) fait de nombreux séjours en détention.

Dés sa sortie de prison, il veut voir sa fille. La mère ne refuse pas, tentant de maintenir un lien, malgré les dires du père. Celui-ci n'a, par ailleurs, jamais reconnu l'enfant.

Au fil des années les menaces et les appels malveillants se succèdent. La petite fille, âgée aujourd'hui de huit ans, se rend compte du comportement anormal de son père. Le 10 septembre 2015, après des débordements de textos la menaçant de mort, elle et sa famille, décide de porter plainte.

Le père a donc a comparu mercredi 17 février devant le tribunal de grande instance de Caen pour menaces de mort. « C'est un individu inquiétant, qui accuse les autres et la société entière de l'ensemble de ses problèmes », estime le procureur. L'avocat, quant à lui, plaide que son client a eu une adolescence particulièrement douloureuse, avec des problèmes psychologiques et familiaux. Mais il s’avère que la plaignante aussi et qu'aujourd'hui, devenue assistante maternelle, elle s'en est bien sortie.

L'homme a été condamné à six mois de prison ferme, à 500 euros de préjudice moral et un précédent sursis de douze mois est révoqué. Il comparaîtra par ailleurs à nouveau le 2 mars prochain pour violences sur son actuelle compagne.