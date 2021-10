Paris (AFP). Athlétisme: le président de IAAF n'accepte pas la fin du partenariat Nestlé

"En colère et consternés par l'annonce (...) sur (le programme pour) les enfants, nous ne l'accepterons pas. Ce sont les enfants qui en pâtiront", a affirmé Sebastian Coe dans un communiqué transmis mercredi à l'AFP. Nestlé avait auparavant annoncé mercredi la fin "avec effet immédiat" de son partenariat avec le programme de l'IAAF pour les enfants (IAAF Kids Athletics Programme). "Nous avons décidé de mettre un terme avec effet immédiat à notre partenariat avec le programme de l'IAAF pour les enfants", a annoncé Lydia Méziani, porte-parole du groupe d'agroalimentaire, dans un mail à l'AFP. "Cette décision a été prise au regard de la publicité négative liée aux allégations de corruption et de dopage faite à l'encontre de l'IAAF", précise le texte. "Nous pensons que cela pourrait négativement impacter notre réputation et notre image". Nestlé finançait ce programme depuis 2012. Le retrait de Nestlé est un premier coup de semonce pour l'IAAF, mise à mal depuis plusieurs mois par des cas de dopage en Russie qui ont été couverts par de la corruption jusqu'au plus haut niveau de l'instance. L'IAAF a depuis suspendu la Russie de toute compétition internationale, alors que les jeux Olympiques de Rio -où l'athlétisme est le sport numéro 1- se déroulent dans six mois. En France, un volet judiciaire a abouti à la mise en examen de plusieurs anciens responsables de l'IAAF, dont son ancien président le Sénégalais Lamine Diack. "Nous avons informé l'IAAF de notre décision et attendons de sa part un accord formel indiquant que notre partenariat a pris fin", conclut Nestlé. Dans une première réaction, l'IAAF a déclaré être "en discussions avec Nestlé concernant la dernière année de son partenariat de cinq ans portant sur le programme de l'IAAF pour les enfants". Le programme de l'IAAF pour les enfants a été créé en 2005 et a permis d'initier à l'athlétisme plus de "15 millions d'enfants dans 76 pays", selon le texte de la fédération transmis mercredi soir. "En 2016, ce programme envisage de s'étendre à 15 autres pays, pour 360 professeurs et 8.640 éducateurs sportifs, avec trois millions d'enfants concernés". Avec l'arrivée de Nestlé comme sponsor principal à partir de 2012, "l'IAAF a pu organiser en plus des cours pour les professeurs et les entraîneurs et cela a permis de toucher un plus grand nombre d'enfants", écrit par ailleurs la fédération internationale sur son site. Les objectifs du programme sont de faire de l'athlétisme "le sport le plus pratiqué dans les écoles", "d'éduquer les enfants au sport en général et à l'athlétisme en particulier".

