Célibataire, et alors ? Fêtez la Saint-Valentin à Cabourg !

Comme chaque année, l'amour a la part belle à Cabourg !



Pour partager un moment romantique, Cabourg vous donne rendez-vous le 13 et 14 février prochain pour fêter votre Saint Valentin, avec cette année deux rendez-vous insolites dédiés aux célibataires !



Ecoutez Jean-Louis Lepetit, délégué au commerce à la mairie de Cabourg vous présenter cet évènement :







SAMEDI 13 FÉVRIER



17 h > 19h30

Speed Dating - Salle de Bal du Casino de Cabourg Inscriptions sur : www.speeddatingcalvados.fr ou par téléphone auprès de Sarah : 06.35.31.27.23



21 h > 22h30

Soirée Célibataire - Patinoire de Cabourg - 4 € l’entrée





DIMANCHE 14 FÉVRIER



11 h > 18 h

Église Saint Michel- Allumez votre bougie de la Saint Valentin et confiez-lui votre amour !



11 h > 18 h

Jardins du Casino

Une photo, un souvenir - Cabine photo

Accrochez votre vœu sur l’arbre de l’amour

Love Wall - Quelques mots d’amour

Jetez votre pièce dans les bassins des amoureux



14 h > 18 h

Retrouvez le Festival du Film Romantique au Pavillon Charles Bertrand et participez au « Jeu de l’Amour et du Hasard ».

À gagner : une invitation pour deux personnes à la Soirée des Swann d’Or le samedi 11 juin 2016, incluant le tapis rouge et une photo officielle aux cotés du Grand Jury.



14h30 ET 21 h

La Boum - Cinéma Le Normandie - 5 € la séance



15 h

Participez au lancer de bouquet - Jardins du Casino



15h30 > 17 h

Instants gourmands - Le chocolat d’amour - Jardins du Casino



17 h

Slow Géant - Dreams are my reality - Jardins du Casino



À LA TOMBÉE DE LA NUIT

Éclairage rosé - Grand Hôtel



18h30-19h30

Cocktail de Bulles - Les 300 premiers amoureux munis d’un bon se verront offrir une coupe - Terrasse du Casino



19h30

Feu d’artifice – devant le Casino



20h30

Spectacle musical : Chansons d’amour traficotées - LA SALL’IN





Retrouvez Cabourg sur internet : cabourg.net/ et sur Facebook : cabourg14/