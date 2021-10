Lapin géant cherche maître ou maîtresse désespérément

Atlas est d’ores et déjà l’objet de nombreuses sollicitations d’internautes souhaitant adopter l’animal - See more at: http://www.yzgeneration.com/atlas-le-lapin-geant-cest-comme-avoir-un-chien-mais-avec-des-oreilles/#sthash.OA6iXoia.dpuf

Le message a été relayé des centaines de fois dès les premières minutes après sa publication. Atlas fait, d’ores et déjà, l’objet de nombreuses sollicitations des internautes souhaitant l'adopter.



La famille qui l'avait à l'origine adopté, voulait un lapin nain. Habitants dans un logement trop petit pour le laisser en liberté, ils ont dû s'en séparer... il ne tenait plus dans sa cage.



D'après les vétérinaires, Atlas n'a pas fini de grandir. Il pourrait atteindre 1,2 mètre de long, pour 15kg.



« C’est un lapin très affectueux qui a besoin d’attention et de câlins », précise l’annonce.