Festival Normandie Impressionniste : demandez le programme !

La 3e édition de Normandie Impressionniste, ce sont plus de 450 projets répartis sur tout le territoire et réunis sous un même thème, le portrait. Comment s'y retrouver dans ce dédale d'expositions, projections, ateliers et colloques ? Voici trois astuces pour vivre pleinement le festival.

Les grandes expos

Il y a d'abord les incontournables qu'il ne faut pas manquer si l'on veut admirer les œuvres des impressionnistes les plus célèbres. Ce sont celles-ci que va visiter en premier Jérôme Clément, commissaire général du festival : "Je vais d'abord aller voir les expositions des Beaux-Arts à Rouen (Scènes de la vie impressionnistes), à Caen (Frits Thaulow, paysagiste par nature), au musée Malraux au Havre (Eugène Boudin, l'atelier de la lumière) et à celui des impressionnismes à Giverny (expositions sur Gustave Caillebotte puis sur Sorolla)." Impossible d'être exhaustif mais des musées de toute la région - les Beaux-Arts à Bernay, le musée d'art et d'histoire de Bayeux, celui des Franciscaines à Deauville - accueillent des expositions.

450 projets

L'appel à projets lancé par l'organisation du festival a une nouvelle fois connu le succès : "Nous avons eu à examiner 800 projets et nous en avons retenu 450", précise Jérôme Clément. 700 avaient vu le jour en 2013. Autant d'événements qui peuvent dépasser le cadre restreint de l'exposition de peintures : "C'est un festival pluridisciplinaire avec des projections, des conférences, du théâtre, de la musique." On peut ainsi retenir l'événement de street art Rouen Impressionnée qui permettra aux graffeurs d'utiliser les murs de la ville comme toiles ou encore l'exposition photographique de Charles Fréger au musée des Beaux-Arts et de la Dentelle d'Alençon, une série qui prend pour source d'inspiration… les coiffes bretonnes ! Le festivalier peut ainsi piocher parmi tous ces événements et se constituer un festival à la carte.

Les circuits

Nouveauté de cette édition, la création de 12 circuits. Ils sont soit thématiques (art contemporain, expositions photographiques…), soit géographiques (du Mont-Saint-Michel à Cherbourg, le Bocage Normand…), soit économiques (événements gratuits).