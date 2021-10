Quelques noms dévoilés pour les Rendez-vous Soniques!

Quelques noms de la programmation du Festival Saint-Lois, les rendez-vous soniques ont été divulgués !



Dans la programmation, figurera notamment Bernard Lavilliers, connu pour des titres comme On the Road Again ou Mélody Tempo Harmony en duo avec Jimmy Cliff. Vous pourrez aussi voir le retour du groupe Zebda, la chanteuse Brigitte,et Cascadeur qui vient d'être révélé avec son titre walker. Le Festival aura lieu à Saint-Lô du 9 au 13 Novembre.