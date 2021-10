Le nouveau titre de Coldplay fait déjà polémique!

En effet ce titre "every teardrop is a waterfall" est critiqué pour cause de plagiat par rapport à un titre des années 70 I go to Rio, de Peter Allen.



Et bien Chris martin a stoppé toute polémique en indiquant qu'il avait quand même utilisé le passage au piano du titre "I Go to Rio", écrit et composé par Peter Allen en 1976, afin de l'inclure en introduction de son single avec l'autorisation de ces derniers.

Ecoutez ci-dessus l'intro de coldplay en audio et l'intro de Peter Allen en Vidéo!