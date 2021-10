Le nouveau single de Coldplay en écoute!

Comme prévu, c'est aujourd’hui 3 juin à midi que le groupe Coldplay a dévoilé son nouveau single Every Teardrop Is A Waterfall.



Every Teardrop Is A Waterfall est le premier single du nouvel album de Coldplay qui est attendu pour cet automne. Selon Chris Martin, le titre de l’album, encore inconnu, commencera par un M. Et il sera composé de deux mots… Au niveau de paroles, elles seront inspirées par les graffiti américains à l’ancienne, le White Rose Movement (un mouvement d’étudiants non violents qui s’étaient soulevés contre le régime d’Hitler) et la série The Wire. Tout un programme.