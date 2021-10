Paris (AFP). Cuba: le président Raul Castro accueilli officiellement à Paris

Présent depuis samedi à Paris pour un séjour strictement privé, Raul Castro entamera ainsi au sommet des Champs-Elysées pavoisés aux couleurs de son pays la première visite d'un chef d'Etat cubain dans la capitale française depuis celle de son frère aîné Fidel, 21 ans plus tôt. En mai 2015, François Hollande avait été lui-même le premier chef d'État occidental à fouler le sol cubain depuis la victoire de la révolution castriste sur le régime de Batista en 1959. Les deux dirigeants se retrouveront à 17H00 à l'Elysée pour un entretien suivi, une heure plus tard, de la signature d'une douzaine d'accords et d'une déclaration conjointe à la presse. Un "dîner d?Etat" refermera ce sommet franco-cubain. La France, selon l'Elysée, entend s'affirmer à cette occasion comme le "premier partenaire" politique et économique européen de l'île des Caraïbes. Plusieurs grandes entreprises françaises ont investi à Cuba, à commencer par le groupe Pernod-Ricard, qui y produit le Rhum Havana Club, mais aussi Accor dans le tourisme, Bouygues dans le bâtiment et la construction, Alcatel-Lucent dans les télécommunications et Total et Alstom dans l'énergie. Mais, avec un volume de quelque 180 millions d'euros annuels, les échanges commerciaux restent à un niveau très faible. Ils "ne sont pas encore à la hauteur de nos ambitions", a reconnu vendredi le ministre français du Commerce extérieur Matthias Fekl. La France entend ainsi renforcer la présence de ses entreprises dans un pays qui s'ouvre progressivement à l'économie de marché avec, dès ce lundi, la conclusion d'accord dans les domaines du tourisme, des transports ou du commerce équitable. - Visage plus fréquentable - Paris voit aussi en La Havane un "élément clé" de la relance de sa relation avec l'Amérique Latine. Comme un lointain écho au voyage historique du général de Gaulle en 1964, le président Hollande y effectuera fin février une tournée qui le conduira au Pérou, en Argentine et en Uruguay. Cuba a entamé un rapprochement spectaculaire fin 2014 avec son vieil ennemi américain, concrétisé par la réouverture d'ambassades dans les deux pays l'été dernier. Depuis avril 2014, La Havane discute également avec l'Union européenne afin d'instaurer un "cadre de dialogue politique et de coopération" censé tourner la page de vieilles querelles sur les droits de l'Homme. L'étape parisienne offre au gouvernement communiste cubain l'occasion de présenter au monde un visage plus fréquentable, comme en témoigne la récente multiplication des visites de délégations occidentales à La Havane. "Cette visite est importante pour l'image de Cuba (...) Elle donne indiscutablement un éclat international" au régime cubain, explique à l'AFP Eduardo Perera, de l'Université de La Havane. La France a récemment été par ailleurs le grand artisan d'un accord sur la dette cubaine due aux créanciers du Club de Paris, avec 8,5 milliards de dollars d'intérêts apurés. Cet accord a été conclu le 12 décembre, alors même que se concluait la COP 21, une manière de souligner la contribution de La Havane à son succès. Paris pourrait aller plus loin au niveau bilatéral lors de cette visite. De quoi débloquer pour Cuba certains accès aux marchés financiers, en attendant la levée de l'embargo américain imposé à l'île depuis 1962 et condamné depuis longtemps par la France. Quant aux droits de l'Homme, thème sur lequel Cuba est souvent montré du doigt, ils "seront discutés", assure une source diplomatique française à Paris. Mais M. Hollande, critiqué pour avoir rencontré l'ex-président Fidel Castro en mai, devrait rester assez discret sur la question pour ne pas ternir la visite de son frère cadet.

