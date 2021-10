La Havane (AFP). Hollande : la France, prête à accompagner Cuba, veut des règles économiques assouplies

Le président français François Hollande a affirmé lundi à La Havane que la France était prête à "accompagner" Cuba dans l'évolution de son modèle économique, plaidant pour un assouplissement des "règles" pour faciliter les échanges et l'implantation d'entreprises françaises dans l'île. "Je sais que vous prenez des décisions économiques importantes pour faire évoluer le modèle économique cubain", a affirmé M. Hollande en clôturant un forum économique. Il a notamment salué la "loi sur les investissements étrangers et l'ouverture d'une zone franche" décidées par le régime cubain. "Nous sommes prêts à vous accompagner mais en respectant votre identité, votre modèle, votre indépendance. Pour nous, ce sont des principes essentiels. Nous ne faisons pas de l'économie comme si nous faisions des affaires", a-t-il ajouté. "Mais bien sûr, nous souhaitons que vos règles soient assouplies et notamment que nos entreprises puissent gérer plus librement leurs ressources. Ce n'est pas pour notre intérêt, c'est pour qu'il y ait plus d'investissements", a plaidé le chef de l'Etat français. Il faut qu'il y ait "encore d'autres évolutions. Certaines dépendent de vous, d'autres dépendent d'une puissance extérieure", a aussi déclaré M. Hollande, demandant de nouveau la levée de l'embargo américain. "Pour que Cuba puisse être pleinement un pays présent dans le monde, l'embargo doit être levé parce que c'est la condition pour que que nous puissions tous travailler dans l'intérêt commun de nos deux peuples", a-t-il dit. La France, 10e partenaire économique de Cuba, entretient des relations soutenues avec l'île, même si sa présence est loin de pouvoir rivaliser avec celle du Venezuela ou de la Chine, pays proches du régime cubain. En 2013, elle a commercé avec Cuba à hauteur de 278 millions d'euros, mais ces échanges n'ont atteint que 180 millions en 2014. M. Hollande a cité parmi les secteurs porteurs entre la France et Cuba le tourisme, soulignant "l'excellence" française dans ce domaine avec des groupes comme Accor et Bouygues, l'énergie, la médecine et les biotechnologies pour lesquelles la France souhaite "bâtir une coopération exceptionnelle" avec Cuba.

