Hockey: les Dragons de Rouen sont enfin de retour !

Grosse prestation pour les joueurs de Fabrice Lhenry qui se sont imposés face au champion de France en titre dans un match à suspense et plein de rebondissements.

Arrossamena donne le ton

Pour la troisième fois en trois matchs, ce sont les Rouennais qui ouvrent le score dans ce premier tiers temps par Sacha Treille bien servi par Nicolas Arrossamena à la 7ème minute mais les deux équipes vont rentrer au vestiaire sur le score de 1-1 après l'égalisation de Camilo Miettinen à seulement 21 secondes de la sirène du premier tiers.

Thinel meilleur pointeur

Après les 15 minutes de pause, les Jaunes et Noirs reprennent l'avantage au bout de 15 secondes de jeu par Mac-André Thinel, desormais meilleur pointeur du club cette saison en Ligue Magnus devant Jason Krog (2-1). Il faut attendre un peu moins de neuf minutes pour voir Dan Koudys se faire accorder un but marqué contre son camp par les Gapençais pour le break (3-1).

L'ancien Rouennais Anthony Rech redonnera l'espoir à son équipe à la 14ème minute (3-2) avant que François-Pierre Guenette ne redonne deux buts d'avance vingt secondes plus tard. Ce deuxième tiers temps riche en buts se terminera par une nouvelle reduction du score à 17,28 par Bostjan Golicic (4-3).

Dan Koudys libère les Dragons

Dans l'ultime tiers temps, les locaux vont rajouter un peu de suspens en égalisant à 4-4 de nouveau par Bostjan Golicic à la 7ème minute avant de prendre pour la première fois du match l'avantage à la 10ème minute par Anthony Rech pour son doublé. Les Normands ne veulent pas voir la victoire leur échapper et jettent toutes leur forces dans les dernières minutes et arrachent la prolongation grâce à un but de Terro Konttinen (5-5).

En prolongation, le feu follet Dan Koudys sera récompensé de ses nombreux efforts en match depuis le début de la saison en offrant le but de la victoire à son équipe après seulement 48 secondes dans cette mort subite.

Les Dragons empochent donc les deux points de la victoire mais restent positionnés à la 5ème place. Ils recevront l'équipe de Lyon dimanche à 16h sur l'Ile Lacroix pour la 24ème journée.