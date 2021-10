Hockey: les Dragons de Rouen s'en vont défier le champion de France en titre

Après avoir stoppé la série de trois défaites consécutives en s'imposant dans le derby de la plaine contre les Gothiques d'Amiens 5-0, les Jaunes et Noirs reprennent la route après trois matchs disputés à la maison.

Enchaîner sur une deuxième victoire d'affilée ne sera pas chose aisée face aux Rapaces qui avaient remporté le titre face au Gamyo d'Epinal la saison passée et qu'on retrouve aujourd'hui à la première place du classement avec huit points de plus que les Rouennais (5ème).

Une victoire partout

Les deux équipes se sont déjà rencontrées à deux reprises cette saison avec un bilan d'une victoire chacune. En effet, après avoir disputé la première rencontre officielle de Coupe de la Ligue le 8 septembre, Rouennais et Gapençais s'étaient rencontrés le 12 septembre pour le traditionel match des champions qui oppose le champion de France en titre au vainqueur de la Coupe de France et dans cette rencontre, les Normands l'avaient emporté sur le score de 4-2. Un mois plus tard, les deux équipes se croisaient à nouveau mais cette fois-ci sur l'Ile Lacroix pour une victoire gapençaise 4-3.

S'assurer une place dans le top 4

Si les deux équipes pourront se croiser encore lors des play-offs qui s'annoncent, ils se rencontreront déjà à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue qui se disputera sur la glace de Meribel le 17 février prochain.

Les Rouennais n'ont d'autre choix que de revenir avec les trois points de la victoire pour espérer terminer la série des quatre derniers matchs en obtenant la meilleure place possible avant de disputer les séries, Rouen, Brest, Strasbourg et Amiens (respectivement de la 5ème à la 8ème place) se tenant en seulement trois points au classement.