Tele-Disko : la plus petite discothèque au monde !

Tout est là : un système de sonorisation, des lumières, un stroboscope, une boule à facettes et de nombreux gadgets fantaisistes.



Teledisko s'utilise de la même manière qu’un juke-box. Avec une pièce de monnaie, on entre dans la boite (de nuit), et on écoute la musique souhaitée.



Insolite, amusante, il est possible également d'obtenir une photo-souvenir et éventuellement une vidéo, recevable par e-mail.



Fort du succès de ce concept, deux autres cabines ont été rachetées, et sont en projet de transformation. L'une d'elles sera d'ailleurs transportable, et il sera possible de la louer pour apporter une touche d'originalité dans un évènement.