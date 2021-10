Détournement : Eric et Ramzy appelent un boulanger de Saint-Nazaire

Les avant-premières se succèdent, et dimanche, Ramzy Bedia et Eric Judor se sont arrêtés à Saint Nazaire.



Ils sont revenus en plateau sur ce qu'ils ont jugé être une mésaventure. « Je vous déconseille d’y aller. C’est horrible ! » a déclaré Eric. « Il faut tout casser et refaire ! C’est dégueulasse, tu rentres tu chiales. On est arrivés de bonne humeur et au fur et à mesure, Ramzy avait des larmes. C’est l’effet Saint-Nazaire ! »













Second degré ou méchanceté gratuite, les habitants ont fait savoir leur mécontentement sur Twitter.







@RamzyOfficiel @EricOfficiel : on vous met au défi de revenir à #SaintNazaire (pas Dniepenitrovsk !) pour 1 visite grandiose ! @LPJofficiel — St-Nazaire Audacity (@SNAudacity) 1 Février 2016









Pendant ce temps là, à Saint Nazaire, on construit les plus gros paquebot du monde #LPJ @LPJofficiel — LeScred44 (@scredflex) 1 Février 2016









C'est vrai c'est horrible Saint-Nazaire on est en pleine depression la aidez nous Eric et Ramzy...#jaimemaville pic.twitter.com/8aGtxO2HJK — Anaïs Fougère (@anais_fougere) 2 Février 2016























Connaissant leur humour, on ne peut que croire qu'ils en rigolaient. C'est d'ailleurs ce qu'ils plaident ont-ils précisé dernièrement.



A notre tour, sans méchanceté, dans la Génération Tendance, on s'est donc amusé a prendre des bouts de l'interview d'Eric et Ramzy pour appeler un boulanger de Saint-Nazaire.







Bref, on s'est bien diverti, et il faut l'admettre, le monsieur est très gentil !