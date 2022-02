France Monde. Jonathan Cohen, Angèle, Pierre Niney… parodient le Bachelor

C'est l'info qui donne le smile, l'info qui nous fait oublier le retour du froid et de la pluie ! Jonathan Cohen travaille actuellement sur une série humoristique parodiant le Bachelor, le fameux gentleman célibataire ! L'émission qui a été diffusée entre 2003 et 2016 sur M6 et NT1 est restée culte, puisqu'elle a donné lieu à bon nombre de séquences insolites et nous a fait découvrir des personnalités hautes en couleur.

Le potentiel parodique est donc très élevé, et ça, Jonathan Cohen l'a bien compris. Lui qui a déjà participé à la série Serge le Mytho ou encore plus récemment à Family Business sur Netflix devrait assurément relever ce nouveau défi avec brio, d'autant qu'il a su s'entourer d'un casting 5 étoiles. Lors de cette première saison, on pourra retrouver Angèle, Leïla Bekhti, François Civil, Adèle Exarchopoulos, Pierre Niney, Géraldine Nakache mais aussi Ana Girardot. C'est Jonathan Cohen lui-même qui incarnera le bachelor, il prendra le rôle de Marc, un pilote de ligne beau, riche et intelligent qui fréquentera 12 prétendantes pendant neuf semaines pour trouver sa moitié. La date de diffusion n'a pas encore été communiquée, mais le tournage a d'ores et déjà commencé et on pourra retrouver neuf épisodes de 26 minutes.