Coeur de Pirate en Schtroumpfette!

Les petits bonshommes bleus vont envahir les salles obscures cet été, avec l'adaptation des célèbres Schtroumpfs.



Plein d'acteurs de séries, comme Neil Patrick Harris (How I met your mother), Jayma Mays (Glee), Sofia Vergara (Modern Family) ou Hank Azaria (Les Simpson) composeront le casting des comédiens en chair et en os. Mais les Schtroumpfs, eux, seront bien évidemment des petits personnages animés ajoutés numériquement.



Du coup, il faut bien que des doubleurs et quelques stars qui s'y collent. Ainsi, on apprend aujourd'hui que la voix française de la fameuse Schtroumpfette (la seule fille au pays des Schtroumpfs), sera assurée par la chanteuse canadienne Coeur de Pirate, connue pour son titre Comme des enfants et son duo avec Julien Doré.



Elle se substituera à une autre chanteuse, Katy Perry, qui fera la voix de la Schtroumpfette en VO.



Le film Les Schtroumpfs sortira le 3 août prochain sur les écrans.



Dans l'histoire, le vilain Gargamel chasse Les Schtroumpfs de leur village. Ils se retrouvent alors propulsés dans notre monde, en plein dans Central Park...