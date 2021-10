Malherbe - Fortin : "Un grand soulagement de rester en Ligue 1"

Jean-François Fortin est un homme heureux, fier d'avoir arraché le maintien et surtout d'avoir renouveler le bail de son club pour année de plus au sein de l'élite du football français. En tant que manager, il n'a pas pu s'empêcher de souligner qu'avec une victoire, les Rouge et Bleu auraient pu gagner quelques places au classement, et donc récupérer des indemnités plus importantes de la part de la Ligue.

Il n'en est pas moins satisfait lui qui a préparé le budget du club pour la saison prochaine avec une 17e place en Ligue 1. « Avec cette 15e place, la situation financière s'améliore donc », explique-t-il. Retrouvez ses réactions après le match de Marseille dans cette video, ainsi que dans le sonore proposé ci-dessus.