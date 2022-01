Malherbe : "Fortin va foutre le camp" (VIDEO)

"Je vais sans doute vous donner une satisfaction totale : Fortin, il va foutre le camp. Après, celui qui va me remplacer fera de Dumas ce qu'il veut car il sera le président", a ainsi déclaré le président du Stade Malherbe Caen, Jean-François Fortin, hier soir en début de soirée, alors qu'il discutait avec des supporters du Malherbe Normandy Kop. Il a également ajouté vouloir garder la "primeur" de sa décision concernant son avenir à la tête du club bas-normand, aux actionnaires du SMC qui devraient se réunir d'ici la fin du mois.

De leur côté, la plupart des supporters ont affirmé être bien conscients de "l'amour" que le président Fortin porte au club phare de la région, mais souhaitent que "les têtes changent pour impulser une nouvelle dynamique". "Nous sommes inquiets face à l'avenir, et nous pensons que Franck Dumas ne peut plus progresser et qu'il faut un nouvel entraîneur pour redynamiser le groupe en vue de la saison prochaine", estime Christophe Vaucelle, président du MNK.



Jean-François Fortin en a profité pour rappeler son soutien à Franck Dumas, "un homme de club, avec de très fortes valeurs", assurant qu'il n'y avait pas de raison de le démettre de ses fonctions si "aucune faute lourde ayant causé la descente du club en Ligue 2 ne pouvait lui être imputée".



