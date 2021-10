Hockey: défaite au bout de la nuit pour les Dragons de Rouen

Jusqu'à présent, les Dragons étaient la seule équipe à n'avoir jamais disputé la moindre prolongation depuis le début du championnat. C'est désormais chose faite.

Si les deux premiers tiers ne donnent rien d'un point de vue du score, ce sont les locaux qui parviennent à ouvrir le score à un peu plus de six minutes de la sirène finale par Jean-Christophe Gauthier. Il faudra attendre la toute fin de match pour voir les Jaunes et Noirs revenir à égalité par Olivier Labelle à 18'17 minutes.

Les deux équipes doivent donc se rendre en prolongation de dix minutes. Aucune équipe ne marque. Il faut donc disputer la séance de fusillade et à ce jeu, Radim Valchar est le seul à inscrire son tir au but qui offre les deux points de la victoire à son équipe.

Les joueurs de Fabrice Lhenry repartent tout de même de Bordeaux avec un point pour avoir été jusqu'en prolongation mais auraient pu réaliser une bien meilleure opération en cas de victoire avec les défaites combinées d'Epinal et de Grenoble. Il n'en est rien et les Rouennais redescendent à la 6ème place dans un classement mené desormais par Gap après cette 21ème journée.

Il faudra donc s'imposer vendredi 22 janvier face à Grenoble sur l'Ile Lacroix pour esperer revoir le haut du classement.