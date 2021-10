Recensement dans l'Eure et en Seine-Maritime : comment ça marche ?

Dans l'Eure et en Seine-Maritime, 304 communes vont faire l'objet de visites des 800 agents recenseurs employés par les communes. Parmi ces 304 communes, 25 comptent plus de 10 000 habitants. 280 000 habitants vont ainsi être recensés pendant quatre (pour les communes de moins de 10 000 habitants) ou cinq semaines (pour les communes de plus de 10 000 habitants) entre le 21 janvier et le 27 février. Concernant la première catégorie de communes, elles font l'objet d'un recensement intégral tous les cinq ans. Quant aux plus grandes communes, un recensement est effectué tous les ans mais ne concerne à chaque fois que 8% des logements.

Le protocole

- "Depuis le début du mois de janvier, les agents recenseurs remettent une lettre aux habitants pour les prévenir du fait qu'ils vont être recensés", explique Damien Barthélémy, chef de la division recensement à l'Insee régional.

- Une fois cette lettre remise, l'agent passe dans les différents foyers. Il présente sa carte d'agent recenseur. "Il donne en premier lieu une notice explicative qui contient des codes d'accès Internet pour répondre au questionnaire de recensement sur le web. Une fois qu'il a répondu, l'agent recenseur reçoit un SMS de confirmation. Si les habitants ne veulent pas répondre par Internet, un questionnaire papier leur est remis et l'agent devra repasser une seconde fois pour le récupérer."

- Sont également recensés les sans-abris, les habitations mobiles (caravanes, cirques, gens du voyage) et les communautés (foyers, internats, prisons...).

Objectif web



En 2015, 27% des ménages haut-normands ont répondu via le web, contre une moyenne nationale de 33%. L'Insee vise un taux de 30% de réponses via le web en 2016. "On peut progresser, c'est un taux encore assez faible", conclut Jean-Christophe Fanouillet, chef de l'Insee Rouen.